Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Diebstahl von Autokennzeichen (26.04.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, beide an einem Mercedes angebrachten Kennzeichen (VS-ZD 40). Das Auto war vor einem Wohnhaus in der Esslinger Straße abgestellt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 / 8500-0, zu verständigen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell