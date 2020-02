Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Fensterscheibe an Schulgebäude beschädigt (20.02.-26.02.2020)

Villingen (ots)

Ein unbekannter Täter warf im Zeitraum von vergangenem Donnerstag, 9 Uhr, bis zum heutigen Mittwoch, 6 Uhr, am Schulgebäude in der Straße "Romäusring" ein kleines Glasfläschchen gegen eine Fensterscheibe. Die dreifachverglaste Scheibe splitterte, ging jedoch nicht zu Bruch. Es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, in Verbindung zu setzen.

