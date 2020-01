Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

A 81) Fehler beim Fahrstreifenwechsel 14.01.2020

Geisingen (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden von über 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr auf der A 81 kurz nach der Immensitzbrücke ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein in Richtung Stuttgart fahrender 33-jähriger VW-Lenker den Fahrstreifen nach rechts wechseln und touchierte dabei mit seinem Fahrzeug den Anhänger eines auf dieser Fahrspur befindlichen 60-jährigen Autofahrers. Daraufhin verlor der 33-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzleitplanke. Der Mann verletzte sich hierbei und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite VW musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Während der Einsatzmaßnahmen leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

