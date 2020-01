Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Brandstiftung 15.01.2020

Konstanz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schüttete am Dienstag gegen 19.00 Uhr bei der Sportanlage in der Wollmatinger Straße vermutlich einen Brandbeschleuniger auf ein in der Nähe eines Fußballtores stehendes Fahrrad und zündete die Flüssigkeit an. Eine vorbeifahrende Zeugin informierte die Feuerwehr, die den Brand rasch löschen konnte. Das Übergreifen des Feuers auf andere Objekte war ausgeschlossen. Das beschädigte Fahrrad konnte bislang keiner Person zugeordnet werden. Die Polizei bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07531/995-0, zu melden.

