Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Badeunfall im Bodensee

Immenstaad (ots)

Am Samstag, 15.06.2019, gegen 15.30 Uhr, erlitt ein 77-jähriger Mann im Bereich des Strandbads Immenstaad beim Schwimmen einen Kreislaufkollaps und ging unter. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, sprangen sofort ins Wasser und verbrachten den Mann ans Ufer. Nach erfolgreicher Reanimation wurde der Schwimmer in einer Klinik in Friedrichshafen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: 07161 616-1220 / - 3333

E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell