POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Krauchenwies

Arbeitsunfall

Zu einem Arbeitsunfall kam es am heutigen Freitagmorgen gegen 09.00 Uhr in einer Firma in der Bittelschießer Straße. Ein 57-jähriger Mann verrichtete seine Arbeit an einer Maschine, in die zwei seiner Finger vermutlich aus Unachtsamkeit hineingerieten. Schwer verletzt wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fremdeinwirkung konnte durch die Beamten nicht festgestellt werden.

Schwenningen

Körperverletzung

Zwei nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung stehende Männer im Alter von 18 und 31 Jahren gerieten am Donnerstag gegen 22.00 Uhr in der Heubergstraße zunächst in einen verbalen Streit, später soll der 18-Jährige dem 31-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Ein Zeuge, der auf den Streit aufmerksam wurde und plötzlich bemerkte, dass der 18-Jährige auch noch ein Messer in der Hand hielt, eilte zu den Männern, trennte diese und nahm dem Jüngeren das Messer ab. Im Anschluss verständigte er die Polizei. Durch diese wurden nun die Ermittlungen aufgenommen.

Mengen

Verkehrsunfall

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Freitag gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Mittlere Straße / Olgastraße ereignet hat. Ein 83-jähriger Autofahrer befuhr die Mittlere Straße in stadteinwärtiger Richtung. An der Kreuzung zur Olgastraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 59-jährigen Fahrzeuglenkers. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter stießen am Donnerstag im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr ein in der Paradiesstraße abgestelltes Kleinkraftrad der Marke Aprilia um und verursachten Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, in Verbindung zu setzen.

K 8276 / Kleintissen

Verkehrsunfall

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 80-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 09.00 Uhr auf der K 8276 ereignet hat. Der Senior befuhr die Kreisstraße von Kleintissen in Richtung Dürnau. Kurz nach dem Ortsausgang Kleintissen kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er einige Stunden später verstarb.

