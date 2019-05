Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Gammertingen

Nach Parkrempler geflüchtet

Wie erst jetzt angezeigt wurde, hat ein unbekannter Pkw-Lenker am vergangenen Samstagabend gegen 16.50 Uhr vermutlich beim rückwärts Ausparken die hintere linke Tür sowie den hinteren Kotflügel eines auf dem Parkplatz des Netto-Markts in der Straße "Mittelberg" abgestellten Peugeot 308 gestreift und dann das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Anhand der vorgefundenen Spuren und der Angaben des Geschädigten dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen roten Kombi handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, entgegen.

Schwenningen

Fensterscheibe eingeworfen

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die ein unbekannter Täter in der Zeit von vergangenen Freitagnachmittag, 14 Uhr, bis Samstagmorgen, 9 Uhr, in der Werenwager Straße begangen hat. Der Unbekannte warf vermutlich einen Stein gegen ein doppelt verglastes Fenster einer Gaststätte, wodurch die äußere Scheibe zu Bruch ging und ein Sachschaden von rund 200 Euro entstand. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Stetten am kalten Markt, Tel. 07573/815, zu melden.

Krauchenwies

Einbruch in Büroräume

Offensichtlich auf der Suche nach Bargeld war ein unbekannter Täter, der in der Nacht zum Montag über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in einen Betrieb in der Max-Eyth-Straße im Industriegebiet einstieg und sämtliche Büroräume und Behältnisse durchsuchte. Der Einbrecher, der ohne Beute das Gebäude wieder verließ, richtete einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Vermutlich der gleiche Täter stieg auch gewaltsam in ein Firmengebäude in der Wilhlem-Maybach-Straße ein und entwendete aus einem Büroraum etwa 50 Euro Bargeld. Auch hier richtete der Einbrecher einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. In beiden Fällen bittet die Polizei Personen, die in den beiden Straßen oder der näheren Umgebung Verdächtiges beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Krauchenwies

Gegen Gartenzaun gefahren

Wie erst jetzt angezeigt wurde, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit von Freitagvormittag, 11 Uhr, bis Samstagvormittag, 11 Uhr, die Straße "Am Birkenstock" in Göggingen in Fahrtrichtung der dortigen Sackgasse befahren und noch vor der Wendeplatte mit seinem Pkw in Höhe des Gebäudes Nr. 13 gewendet. Hierbei prallte er frontal gegen einen Grundstückszaun und suchte anschließend das Weite, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher, der vermutlich mit einem blauen Fahrzeug unterwegs war, nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, entgegen.

Meßkirch

Nach Unfall geflüchtet

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag gegen 09.45 Uhr auf der B 313 bei Meßkirch ereignet hat. Der unbekannte Lenker eines Mercedes Coupe mit Sigmaringer Kennzeichen befuhr die Bundesstraße von der B 311 kommend in Richtung Sigmaringen und überholte im Auslauf einer Rechtskurve einen vorausfahrenden Lkw-Lenker. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Sprinter, dessen 55-jähriger Fahrer nur durch eine Vollbremsung einen Frontalzusammenstoß verhindern konnte. Eine direkt hinter ihm fahrende 65-jährige Pkw-Lenkerin leitete mit ihrem VW Passat ebenfalls eine Vollbremsung ein und wich nach rechts aus, um eine Kollision mit dem Sprinter zu vermeiden. Die Autofahrerin kam dabei von der Straße ab und mit ihrem am linken Vorderrad beschädigten Pkw an der Böschung zum Stehen. Der Fahrer des Mercedes Coupe setzte nach dem Vorfall seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Personen, die Hinweise zum Fahrer dieses Autos geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575/2838, aufzunehmen.

Meßkirch

Diesel abgeschlaucht

Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter die beiden Tanks eines in der Straße "Am Mühlkanal" abgestellten Lkw aufgebrochen und daraus rund 1.300 Liter Dieselkraftstoff im Wert von über 1.500 Euro entwendet. Die Unbekannten versuchten auch, die Tür zur Fahrerkabine aufzubrechen, was ihnen aber nicht gelang. Personen, die zwischen Samstagmittag, 12 Uhr, und Montagmorgen, 05.45 Uhr, Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Herdwangen-Schönach

Vorfahrt missachtet

Vier Verletzte, zwei davon schwer, und ein Gesamtsachschaden von rund 25.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagabend gegen 17.40 Uhr auf der L 195. Der 23-jährige ausländische Lenker eines VW Passat war bei starkem Regen von der Überlinger Straße kommend nach links in die L 195 eingebogen und hatte hierbei vermutlich eine 18-jährige Autofahrerin übersehen, die mit ihrem Toyota Yaris auf der Landesstraße von Überlingen in Richtung Herdwangen unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die Pkw-Lenkerin in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Owingen aus ihrem Pkw befreit werden. Die junge Frau sowie deren 17-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten beide ins Krankenhaus gebracht werden. Der 23-Jährige und dessen 24-jähriger Beifahrer wurden nur leicht verletzt, aber ebenfalls zur Behandlung und weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die beiden total beschädigten Fahrzeuge mussten aufgeladen und abtransportiert werden. Während der Einsatzmaßnahmen war die L 195 voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Von dem ausländischen Unfallverursacher erhob die Polizei eine Sicherheitsleistung.

