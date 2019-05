Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Salem - Heiligenberg

Verkehrsunfall mit einem Schwer- und einem Leichtverletzten

Der 70-jährige Lenker eines Mercedes befuhr am heutigen Donnerstag gegen 14.15 Uhr die Landesstraße 201 aus Richtung Heiligenberg in Richtung Salem und geriet den bisherigen Erkenntnissen zu Folge zwischen Heiligenberg-Steigen und Salem-Beuren aus noch nicht abschließend geklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite, wo es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 75-jährigen Pkw-Lenkers kam. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und wurden nach notärztlicher Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 75-Jährige wurde dort stationär aufgenommen, der 70-Jährige konnte nach ärztlicher Behandlung aus dem Spital entlassen werden. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Landesstraße blieb bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten bis gegen 16.00 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

