Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte sowie geringfügigen Sachschaden an einem Fahrrad forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen kurz nach 06 Uhr in der Eugenstraße. Den Ermittlungen der Polizei zufolge wollte ein 11-jähriges Kind zu Fuß die Fahrbahn überqueren und achtete hierbei nicht auf den Querverkehr. Eine ordnungsgemäß auf der Eugenstraße fahrende 41-jährige Radfahrerin kollidierte mit dem Kind. Beide Beteiligten kamen zu Fall und verletzten sich hierdurch leicht. Sie wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, konnten dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Friedrichshafen-Ailingen

Sachbeschädigung an Kfz

Ein unbekannter Täter zerkratzte im Zeitraum zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 08 Uhr, die linke Fahrzeugseite eines auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bodenseestraße abgestellten Opel. Hierdurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Friedrichshafen erbittet sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07541/701-0.

Tettnang

Unfallflucht

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich ein unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, unerlaubt vom Unfallort. Der Unbekannte hatte einen im Bereich des Wohnmobilparkplatzes in der Loretostraße abgestellten weißen Renault Twingo vermutlich beim Ein- oder Ausparken angefahren und Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/93710 entgegen.

Kressbronn

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Leicht unter Alkoholeinwirkung stand ein 50-jähriger Pkw-Lenker, welcher von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Mittwochabend in Kressbronn kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest bestätigte den anfänglichen Verdacht der Beamten. Sie untersagten dem Mann die Weiterfahrt, er wird nun mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen müssen.

Überlingen

Aggressiver Betrunkener

Offenbar zu stark dem Alkohol zugesprochen hatte ein 22-jähriger Mann, der am Mittwochabend in der Hochbildstraße mit seiner Freundin in Streit geraten war. Nachdem diese ihn aus der Wohnung verwiesen hatte, kehrte er kurze Zeit später dorthin zurück und versuchte, sich durch Dauerklingeln und Klopfen abermals Zutritt zu verschaffen. Daraufhin rief die Frau die Polizei zu Hilfe, welche den 22-Jährigen an der Terrassentüre antreffen konnte. Der augenscheinlich stark unter Alkoholeinwirkung stehende Mann ignorierte zunächst die Beamten und versuchte, sich an ihnen vorbei in die Wohnung zu drängen. Er musste deshalb festgehalten werden, wogegen er sich so heftig wehrte, dass ihm Handschließen angelegt wurden. Aufgrund seiner Alkoholisierung sowie seiner Aggressivität wurde der 22-Jährige schließlich in Gewahrsam genommen und in die Gewahrsamseinrichtung beim Polizeirevier Überlingen eingeliefert. Auf dem Transport dorthin beleidigte und bespuckte er die eingesetzten Beamten. Er gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Überlingen

Einbrüche

Zwei weitere Einbrüche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden dem Polizeirevier Überlingen zwischenzeitlich angezeigt. Sowohl in ein Haus im Feigentalweg als auch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Turmgartenweg verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt, indem sie die jeweiligen Türschlösser überwanden. In einem Fall entwendeten die Täter einen Schlüsselbund samt Fahrzeugschlüsseln, welchen sie jedoch noch auf dem Grundstück wieder wegwarfen. Der vor dem Haus geparkte zugehörige Pkw wurde nicht angegangen. An beiden Tatorten wurde darüber hinaus augenscheinlich kein Diebesgut mitgenommen. Inwieweit diese Einbrüche möglicherweise mit den bereits in den vergangenen Tagen gemeldeten Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die noch andauern. Wer in der fraglichen Nacht Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall

Zu einem Streifvorgang zwischen zwei Lkw kam es am Mittwochabend gegen 18 Uhr auf der B 31 zwischen Meersburg und Uhldingen. Im Bereich des vierspurigen Teilstücks überholte ein in Richtung Uhldingen fahrender 25-jähriger Sattelzuglenker den Sattelzug eines 52-jährigen Fernfahrers und streifte diesen vermutlich aus Unachtsamkeit hierbei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 1.500 Euro.

Markdorf

Mit Pkw in Toilettenanlage geprallt

Beim Einparken auf dem Parkplatz des Stadtfriedhofs verwechselte eine 55-jährige Pkw-Lenkerin am Mittwochmittag gegen 11.45 Uhr vermutlich das Gaspedal mit dem Bremspedal. Hierdurch beschleunigte das Fahrzeug unbeabsichtigt und prallte schließlich nach kurzer Fahrt gegen das am Parkplatz befindliche Toilettenhaus. Sowohl am Fahrzeug als auch an der Ziegelwand des Gebäudes entstand nicht unerheblicher Sachschaden von insgesamt etwa 8.500 Euro. Der Pkw der 55-Jährigen musste abgeschleppt werden.

