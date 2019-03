Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Pkw-Fahrer erfasst Rollerfahrerin

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden von rund 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am heutigen Dienstag gegen 12.00 Uhr an der Einmündung Opelstraße / Max-Stromeyer-Straße. Ein 50-jähriger Opel-Lenker befuhr die Max-Stromeyer-Straße stadtauswärts und überholte die an der roten Lichtzeichenanlage wartenden Autofahrer, um nach links in die Opelstraße abzubiegen. Hierbei schnitt er die Kurve und kollidierte mit einer 67-jährigen Roller-Fahrerin, die von der Opelstraße kommend in die Max-Stromeyer-Straße einbiegen wollte. Bei dem Aufprall wurde die Frau gegen die Frontscheibe und anschließend auf die Straße geschleudert. Hierbei verletzte sie sich schwer und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

