POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrt

Erheblich unter Alkoholeinwirkung stand der 63-jährige Fahrer eines S-Pedelec, welcher von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen am frühen Dienstagmorgen in Friedrichshafen kontrolliert wurde. Der Mann war der Streife aufgefallen, nachdem er bei Gelblicht noch eine Kreuzung überquerte, obwohl ihm ein gefahrloses Anhalten problemlos möglich gewesen wäre. Im Rahmen der Überprüfung ergaben sich Anhaltspunkte auf alkoholische Beeinflussung, welche durch einen Atemalkoholtest bestätigt wurden. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, er gelangt nun zur Anzeige.

Friedrichshafen

Einbruch in Gartenlaube

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch, welcher sich am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, in der Kleingartenanlage "Rotachbogen" in der Kornblumenstraße ereignet hat. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem Geräteschuppen und entwendete daraus mehrere Elektro-Werkzeuge samt Zubehör im Wert von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0.

Tettnang

Körperverletzung durch Hundebiss

Einen schmerzhaften Hundebiss in den Unterschenkel erlitt eine 37-jährige Briefträgerin am Samstagvormittag in Tettnang-Bürgermoos. Die Frau war gerade dabei, Post auszuliefern, als sie auf einem frei zugänglichen Grundstück unvermittelt von einem Hund angegangen und ins Bein gebissen wurde. Hierdurch kam die 37-Jährige zu Fall. Durch das schnelle Eingreifen des in der Nähe befindlichen Hundehalters konnte der Hund von weiteren Bissen abgehalten werden. Die Ehefrau des Hundebesitzers leistete der Briefträgerin erste Hilfe und versorgte die Fleischwunde, die Geschädigte begab sich später selbständig in ein Krankenhaus. Gegen den Hundehalter wird nun polizeilich ermittelt.

Überlingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr in Überlingen-Nußdorf. Eine 60-jährige Pkw-Lenkerin wollte vom Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in die Straße "Zum Hecht" einfahren und übersah hierbei den bevorrechtigten Pkw eines 73-jährigen Mannes. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt.

Überlingen

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, welcher sich in der Zeit zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 14 Uhr, auf dem Parkdeck 5 des Parkhauses "Stadtmitte" ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen dort geparkten Alfa-Romeo am hinteren Kotflügel und beschädigte diesen dadurch nicht unerheblich. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0.

Überlingen

Brandalarm

Zu einem automatisch ausgelösten Brandmeldealarm wurden die Freiwillige Feuerwehr Überlingen, der Rettungsdienst sowie die Polizei am Montagmorgen kurz nach 09 Uhr in den Kursaal alarmiert. Wie sich herausstellte, war es zuvor innerhalb eines Sicherungskastens, mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts, zu einem Schmorbrand gekommen, dessen Rauchentwicklung letztendlich den Brandmelder auslöste. Aufgrund der frühzeitigen Entdeckung des Brandes konnte dieser von der Feuerwehr rasch gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Es entstand nur geringer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Salem

Verkehrsunfall

Zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Montagmorgen kurz nach 07 Uhr auf der L 205 zwischen Salem-Neufrach und Salem-Stefansfeld ereignet hat. Ein 31-jähriger Pkw-Lenker befuhr die L 205 aus Richtung Neufrach kommend in Richtung Stefansfeld und wollte nach links in die Schloßseeallee abbiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten Pkw eines entgegenkommenden 36-jährigen Mannes und kollidierte mit diesem. Während beide Autofahrer nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt blieben, wurden die beteiligten Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

