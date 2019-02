POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Leutkirch

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Etwa 3.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Freitag zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr in den Bahnhofsarkaden. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Citroen C8 auf der Fahrerseite und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0.

Leutkirch

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr und Sonntag, 16.00 Uhr in der Bauhofgasse. Ein unbekannter Fahrzeuglenker prallte beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Fiat Punto und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu melden.

Ravensburg

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person sowie etwa 300 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 22.00 Uhr auf der Kreuzung Georg-/Charlottenstraße. Ein 84-jähriger Fahrradfahrer befuhr den Gehweg entlang der Charlottenstraße in Richtung Busbahnhof, missachtete das rote Licht an der Ampel und kollidierte mit einem aus der Georgstraße herannahenden 24-jährigen Autofahrer. Der durch den Aufprall gestürzte und verletzte Radfahrer musste an der Unfallstelle durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt werden.

Ravensburg

Tatverdächtige ermittelt

Wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls am Donnerstag gegen 02.15 Uhr in der Straße Pfannenstiel müssen sich eine 20-Jährige sowie ein 28-Jähriger aus dem Raum Ravensburg verantworten. Beamte des Polizeireviers Ravensburg ermittelten die beiden Tatverdächtigen, die mit einem Baumstumpf den Automaten für Blumen aufbrechen wollten und diesen dabei nicht unerheblich beschädigten, anhand einer Videoaufzeichnung.

Landkreis Ravensburg

Drogen beschlagnahmt

Weil mehrere Polizeibeamte mit einem Durchsuchungsbeschluss zu einem Mehrfamilienhaus ausrückten, versuchte ein 46-Jähriger, der nur zufällig im gleichen Haus wohnte, seine Drogen im Garten zu entsorgen. Dies bemerkten die Beamten, nahmen den Mann vorläufig fest und durchsuchten auch dessen Wohnung. Insgesamt stellten die Beamten der Ermittlungsgruppe Rauschgift rund 80 Gramm Amphetamin, fast 5 Gramm Crystal sowie 50 Ecstasy-Tabletten und rund 5 Gramm Marihuana bei dem 46-Jährigen sicher. Bei der Durchsuchung wegen Inverkehrbringens von Falschgeld, zu der die Beamten eigentlich angerückt waren, stellten diese einen falschen 50,- Euro Schein sicher.

Bad Waldsee

Einbruch

Bargeld und Schmuck erbeutete ein unbekannter Täter, der zwischen Samstag, 10.30 Uhr und Sonntag, 12.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Anton-Bruckner-Straße eingebrochen ist. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0, anzurufen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Tel. 0751 803-2420. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.K-Einbruch.de

Isny im Allgäu

Zeugenaufruf

Ein Smartphone erbeutete ein unbekannter Täter, der am Sonntag zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr die Beifahrerscheibe eines in der Wassertorstraße geparkten Autos einschlug. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, anzurufen.

Isny im Allgäu

Einbruch

Vergeblich versuchte ein unbekannter Täter zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Samstag, 16.00 Uhr in eine Arztpraxis in der Wassertorstraße einzubrechen. Der Unbekannte, der mit brachialer Gewalt versucht hatte, die Praxistür aufzuhebeln, scheiterte aufgrund des Sicherheitsstandards der Tür.

