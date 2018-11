POL-KN: Mitteilungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) -

--

Friedrichshafen

Besprühen zweier Fahrzeuge

Gleich zwei BWM wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Melanchthonstraße und im Brenzweg von unbekanntem Täter mit grüner Farbe besprüht. Der Sachschaden dürfte bei knapp unter 1.000 Euro liegen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu wenden.

Tettnang

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Montag gegen 17.30 Uhr in der Seestraße. Ein 55-jähriger VW Sharan-Fahrer musste verkehrsbedingt aufgrund eines Staus abbremsen. Ein nachfolgender 79-jähriger VW Golf-Lenker bemerkte dies zu spät und prallte gegen das Heck seines Vordermannes. Der nicht mehr fahrbereite BMW wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert.

Uhldingen-Mühlhofen

Starke Rauchentwicklung

Zu einem Brandalarm musste die Feuerwehr am Mittwochmorgen gegen 04.15 Uhr zu einer Firma in die Hallendorfer Straße ausrücken. Nach bisherigen Ermittlungen war bei einer Maschine starker Rauch entwichen, so dass sich der Rauch in der kompletten Halle ausgebreitet hat und dadurch den Alarm auslöste. Durch die Feuerwehr wurde die Halle gelüftet. Es wurde niemand verletzt.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell