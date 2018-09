POL-KN: Sachbeschädigungen auf einem Fahrgastschiff

Konstanz (ots) - In der Nacht von Samstag, 08.09.2018, auf Sonntag, 09.09.2018, hielten sich bislang unbekannte Täter unerlaubt auf einem Fahrgastschiff im Hafen Konstanz auf und begingen mehrere Sachbeschädigungen. Es wurden an unterschiedlichen Stellen des Schiffes mehrere Graffiti angebracht und ein Entlüftungsdeckel mutwillig beschädigt. Ebenso bewegten sich die Täter zu Fuß auf dem Sonnensegel. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2000 EUR. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizeistation Konstanz (Tel. 07531/ 59020) in Verbindung zu setzen.

