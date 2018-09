POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Rielasingen - Worblingen

Heckscheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe entstand bei einer Sachbeschädigung in der Straße "In Lebern" in der vergangen Nacht zwischen 0.00 Uhr und 05.50 Uhr. Ein Unbekannter warf bzw. schlug mit einem Stein die Heckscheibe eines schwarzen VW Polos ein. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Schnurer, EPHK

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell