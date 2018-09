POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

--

Krauchenwies

Sachbeschädigung

Einen Sachschaden von rund 1000 Euro verursachte ein unbekannter Täter am Donnerstag zwischen 11.30 Uhr und 12.15 Uhr an einem geparkten VW Multivan, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Bittelschießer Straße stand. Vermutlich mit einem Einkaufswagen wurde die Fahrerseite des Fahrzeugs beschädigt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu informieren.

Sigmaringen

Betrunkener Mann schlägt auf Motorhaube

Ein vermutlich unter Alkoholeinwirkung stehender Mann schlug am Donnerstag gegen 13.30 Uhr im Zufahrtsbereich einer Tankstelle in der Mühlbergstraße auf die Motorhaube eines Pkw. Der junge Mann soll mitten in der Einfahrt gestanden haben, als ein 60-jähriger Autofahrer auf das Tankstellengelände auffuhr. Vor dem Fußgänger habe der Autofahrer angehalten und zuschauen müssen, wie der unbekannte Täter wortlos mit der Faust auf die Motorhaube schlug und danach weiter in Richtung Stadtmitte lief. Am Fahrzeug entstand durch den Schlag ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Fußgänger wird wie folgt beschrieben: rund 20 Jahre alt, dunkle Haare, helle Hautfarbe, tätowierte Arme, er trug ein weißes T-Shirt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Sigmaringen

Betrunkener randaliert

Ein alkoholisierter Mann zerschlug am Freitag gegen 01.20 Uhr vor einer Gaststätte in der Karlstraße eine Flasche, warf die Scherben in Richtung zweier Gäste, wobei er einen nur knapp verfehlte. Der 22-Jährige war zuvor aus der Gaststätte verwiesen worden, weil er dort zu randalieren begonnen hatte. Aufgrund der starken Alkoholisierung musste der Mann zum Zweck der Gewahrsamsprüfung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort leistete er gegen die Beamten aktiv Widerstand, indem er versuchte, nach ihnen zu treten und sie zu beißen. Des Weiteren wurden die Beamten von dem Mann bedroht und beleidigt, weshalb er sich nun wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung verantworten muss.

Gammertingen

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr auf der B 313 auf Höhe der Abfahrt Mariaberg. Eine 25-Jährige stand mit ihrem Fahrzeug mitten auf der Straße auf der Sperrfläche einer Verkehrsinsel. Ein von Bronnen in Richtung Trochtelfingen fahrender 38-jähriger Fahrzeuglenker sah das Fahrzeug vor der Verkehrsinsel und verringerte seine Geschwindigkeit. Als er gerade dabei war, rechts an dem Fahrzeug vorbeizufahren, fuhr die 25-Jährige plötzlich an und zog nach rechts auf die Fahrspur. Nur durch eine Vollbremsung konnte der 38-Jährige eine Kollision verhindern. Eine hinter ihm fahrende 22-jährige Autofahrerin konnte einen Auffahrunfall nur durch Ausweichen nach rechts auf den Grünstreifen vermeiden und beschädigte hierbei ihr Fahrzeug, welches später abgeschleppt werden musste. Der 38-jährige Autofahrer versuchte, die 25-Jährige durch betätigen der Hupe und Lichthupe zum Anhalten zu bewegen, diese fuhr jedoch weiter in Richtung Trochtelfingen. Beamte des Polizeireviers Hechingen überprüften später die Wohnanschrift der jungen Frau. Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss sie sich nun verantworten.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Motorradfahrer und ein Sachschaden von rund 4000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der L 200 ereignet hat. Eine 57-jährige Motorradfahrerin befuhr die L 200 von Heiligenberg kommend in Richtung Denkingen. Ein vor ihr fahrender 63-jähriger Motorradfahrer verringerte seine Geschwindigkeit, um nach links in einen Waldweg abzubiegen. Die 57-Jährige erkannte dies zu spät und kollidierte mit dem Kradfahrer. Beide kamen in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und blieben rund zehn Meter weiter im angrenzenden Grünstreifen liegen. Mit dem Rettungswagen wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Motorräder mussten abgeschleppt werden.

Kratzer 07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell