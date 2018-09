POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) - Aichstetten

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von 2000 Euro entstand bei einem Streifvorgang zwischen einem Lkw oder Omnibus und der vorderen linke Ecke einer geparkten Sattelzugmaschine am gestrigen Samstag zwischen 10.15 Uhr und 11.45 Uhr auf dem Gelände des Euro Rastparks. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Kißlegg unter Tel. 07563 90990 in Verbindung zu setzen.

Schlier

Mann durch groben Unfug schwer verletzt

Als die Polizei Ravensburg am Samstagabend gegen 22:45 Uhr in Richtung Friedhofstraße ausrückte, wurde zunächst von einem Verkehrsunfall mit überschlagenem Pkw ausgegangen. Vor Ort wurde neben einem beschädigten Fahrzeug ein verletzter 21-jähriger Mann am Boden liegend festgestellt. Die Aussage der Freunde des Verletzten, dass dieser unabhängig von dem Verkehrsunfall von einer Mauer auf den Betonboden gestürzt sei, wurde durch die Polizeibeamten schnell als Schutzbehauptung aufgedeckt. So stellte sich heraus, dass der 21-Jährige zusammen mit anderen Beteiligten den eigenen Pkw von einer steilen Wiese über eine etwa zwei Meter hohe Mauer auf den betonierten Platz hinunterwerfen wollte. Dabei blieb er offensichtlich am Fahrzeug hängen und stürzte zusammen mit dem Pkw die Mauer hinunter, wo er mit dem Kopf auf dem Betonboden aufschlug. Durch den groben Unfug zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Klinikum in Ravensburg eingeliefert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte nicht näher beziffert werden

Rückfragen bitte an:

Herkommer, PHK / Schnurer, EPHK

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell