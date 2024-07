Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Dieb entwendet nachts Bargeld aus mehreren unverschlossenen Autos - Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionshinweise

Karlsruhe (ots)

In Walzbachtal-Wössingen kam es in der Nacht vom Sonntag auf Montag zu mehreren Diebstahlsdelikten, bei denen Bargeld aus unverschlossenen Autos entwendet wurde.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein derzeit noch unbekannter Täter sich zwischen Sonntagabend, 18:00 Uhr und Montagmorgen, 07:30 Uhr an insgesamt vier in der Schloßstraße, dem Zedernweg und dem Bachweg geparkten und offenbar nicht verschlossenen Pkw zu schaffen machte. Der Unbekannte überprüfte offenbar gezielt die Verschlussverhältnisse der in Hofeinfahrten oder entlang der Straße geparkten Fahrzeuge und durchsuchte diese gezielt nach Wertgegenständen. Aus einem BMW entwendete der Dieb einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag, aus den übrigen Fahrzeugen stahl er geringe Kleingeldsummen.

Ein Sachschaden entstand nicht.

Wer Hinweise auf den noch unbekannten Täter geben kann, verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder verdächtige Personen auf den Bildern seiner Überwachungskamera festgestellt hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252 5046-0 in Verbindung zu setzen.

Um Ihr Auto und Ihre Wertsachen zu schützen, rät die Polizei:

- Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

- Ohne Garage: Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

- Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. Achten Sie, falls vorhanden, auf optische und akustische Signale. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern.

- Schließen Sie Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios.

- Das Auto ist kein Tresor! Lassen Sie keine Wertsachen (z.B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, da die Diebe nahezu jedes Versteck kennen.

- Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten oder sich an Fahrzeugen zu schaffen machen.

Raphael Velloso de Almeida, Pressestelle

