Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Polizei sucht Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs zwischen Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) und Bruchsal (LKR Karlsruhe)

Karlsruhe (ots)

Am Samstag, den 27.04.2024 kam es zwischen 21.30 Uhr und 22.20 Uhr zu mehreren Verkehrsgefährdungen durch einen grauen Mercedes-Kombi. Der Fahrer des Mercedes kam zwischen Sandhausen und Walldorf mehrfach in den Gegenverkehr und gefährdete dabei entgegenkommende Fahrzeuge. Bei der weiteren Fahrt auf der BAB 5 zwischen Walldorf und der Tank- und Rastanlage Bruchsal kam es zu weiteren Gefährdungen. Das Fahrzeug konnte an der Rastanlage Bruchsal durch die Polizei festgestellt werden. Bei der Kontrolle des Fahrers wurde eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Der Führerschein wurde einbehalten. Die Autobahnpolizei Karlsruhe sucht Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch den Mercedesfahrer gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise geben können. Die Autobahnpolizei Karlsruhe ist unter der Telefonnummer 0721 / 944840 erreichbar.

