Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Einbruchsversuch mit einem Gullydeckel scheitert

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Donnerstag gegen 03:30 Uhr offenbar in ein Juweliergeschäft in der Kaiserstraße in Bruchsal einzubrechen. Hierzu entnahm er aus der nahegelegenen John-Bopp-Straße einen gusseisernen Gullydeckel, verbrachte diesen zu der Örtlichkeit und warf ihn gegen eine Panzerglasscheibe neben der Eingangstür des Juweliers. Der Gullydeckel prallte ab und blieb schließlich vor der Glasscheibe liegen. Gemäß der Aussage eines Zeugen ließ der Tatverdächtige daraufhin von seinem Vorhaben ab und ergriff die Flucht. Zwar gelang es dem Unbekannten nicht in das Ladeninnere vorzustoßen, er hinterließ jedoch einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 07251/726-0, mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

