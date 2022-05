Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Anhänger gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein Autoanhänger mit Plane wurde in der Zeit von Donnerstag bis Montag in Waghäusel-Wiesental durch Unbekannte entwendet.

Mitarbeiter hatten den Anhänger am Donnerstagnachmittag in der Tullastraße in Wiesental abgestellt. Er wurde mit einem Deichselschloss gegen Wegnahme gesichert. Als der Anhänger am Montagmorgen gebraucht wurde, war er offenbar gestohlen. Es handelte sich um einen silberfarbenen Anhänger mit Heidelberger Zulassung. Er hatte einen blauen Planenaufbau.

Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer 07256 /93290 in Verbindung setzen.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell