POL-KA: Ettlingen: Nach Auffahrunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen

Unfallbeteiligter wird gesucht

Ettlingen (ots)

Am frühen Donnerstagabend um 17.27 Uhr ereignete sich auf der B 3, kurz nach dem Portal des Wattkopftunnels in Fahrtrichtung Seehof, ein Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Der bislang nicht bekannte Fahrer eines weißen VW Caddy, evtl. ein Handwerkerfahrzeug, musste sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Der direkt nachfolgende Pkw-Führer konnte sein Fahrzeug abbremsen und zum Stehen bringen. Den nachfolgenden vier Fahrzeugen gelang dies nicht und fuhren jeweils dem Vordermann auf. In den beteiligten Fahrzeugen verletzen sich vier Insassen leicht. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 11 000 Euro.

Die Polizei sucht nun den Fahrer des weißen Caddys, der sein Fahrzeug abbremsen musste, sowie Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000.

Ralf Schmidt, Führungs- und Lagezentrum

