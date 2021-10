Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Unfall am Watthaldenpark

Karlsruhe (ots)

Hoher Sachschaden und eine verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag am Watthaldenpark.

Ein 81-jähriger Senior befuhr gegen 12 Uhr die Luisenstraße und wollte an der Einmündung nach links in die Pforzheimer Straße abbiegen. Hierbei touchierte er mit seinem Auto den BMW einer 27-Jährigen, die von der Pforzheimer Straße in die Luisenstraße einbiegen wollte.

Die 27-jährige Dame wurde leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ungefähr 12.000 Euro.

Heike Umminger, Pressestelle

