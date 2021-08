Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Autofahrer missachtet Vorfahrt eines Radfahrers

Karlsruhe (ots)

Ein 38-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwoch gegen 22:00 Uhr die Schnetzlerstraße in Richtung Schwarzwaldstraße und wollte diese geradeaus überqueren. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt des Radfahrers, so dass es beinahe zu einer Kollision kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, riss der 38-Jährige den Fahrradlenker nach links und stürzte hierbei seitlich über den Rahmen. Er zog sich leichte Verletzungen im Gesichtsbereich zu und begab sich zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer entfernte sich mit einem dunkelfarbigen Auto unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3411, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

