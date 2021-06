Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Verwaltungsgebäude nach Feuer und Rauchentwicklung in Büro evakuiert

Ettlingen (ots)

In einem an der Bahnhofstraße in Ettlingen gelegenen Verwaltungsgebäude hat sich am Mittwochmittag ein Elektrogerät entzündet und ein Büro samt Inventar in Brand gesetzt. Das Gebäude wurde daraufhin evakuiert.

Nach ersten Ermittlungen war womöglich ein technischer Defekt an einem Klimagerät für den Brandausbruch und die Rauchentwicklung gegen 11.30 Uhr ursächlich. Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, hatte es offenbar einen Knall gegeben, der in einer Flammenbildung mündete. Das Feuer breitete sich über das Inventar schließlich im gesamten Büroraum aus. Die rund 20 Beschäftigten konnten das Gebäude zügig und unverletzt verlassen.

Die Feuerwehr Ettlingen rückte zur Bekämpfung mit insgesamt 20 Kräften in sechs Fahrzeugen aus. Darüber hinaus waren zwei Rettungsteams sowie ein Notarzt im Einsatz.

Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber bei mehreren zehntausend Euro liegen.

