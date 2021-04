Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verletzter Rollerfahrer

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Montagmittag ein Rollerfahrer infolge eines Unfalls in der Ettlinger Straße. Der 26-Jährige hielt um kurz nach 11.00 Uhr auf Höhe der Nebeniusstraße an einer roten Ampel, als er von einem nachfolgenden 69-jährigen Pkw-Lenker übersehen wurde. Durch den darauffolgenden Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer und zog sich mehrere Prellungen zu.

