Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Straßenbahnhaltestelle

Karlsruhe (ots)

Vermutlich in der Nacht auf Montag haben bislang Unbekannte die Sitzeinrichtungen an der Straßenbahnhaltestelle "Pfinzbrücke" zerstört. Im Anschluss warfen sie Teile in das Gleisbett. Der durch die Täter verursachte Sachschaden wird nach ersten Einschätzungen auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen die hierzu Angaben machen können, werden gebeten sich tagsüber beim Polizeiposten Pfinztal unter der Telefonnummer 0721 4539227 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell