Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Ettlingen - Umbaumaßnahmen beim Polizeirevier Ettlingen

Ettlingen (ots)

Seit Mittwoch finden beim Polizeirevier Ettlingen für einige Tage umfangreiche Umbauarbeiten statt. Daher ist das Revier an Werktagen tagsüber temporär geschlossen. In solchen Fällen hängt am Gebäudeeingang ein Hinweisschild mit Telefonnummer aus.

Die telefonische Erreichbarkeit über die Rufnummer 07243/32000 sowie die unveränderte Einsatzbereitschaft durch den Streifendienst bleiben indessen gewährleistet. Von 19.00 Uhr bis 05.00 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen bleibt das Polizeirevier unverändert durchgehend besetzt.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell