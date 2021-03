Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - 4 km Stau nach Auffahrunfall auf A5

Karlsruhe (ots)

Zu einem Auffahrunfall bei dem ein Sachschaden von rund 7.000 Euro entstanden ist, kam es am Mittwochmorgen auf der Bundesautobahn 5.

Gegen10:15 Uhr fuhr der 35 Jahre alte Unfallverursacher mit seinem Caddy auf der A 5 von Karlsruhe kommend in Richtung Frankfurt. In Höhe Bruchsal erkannte der Fahrer den verkehrsbedingt stehenden Sattelzug zu spät und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls war das Fahrzeug des 35-Jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. In der Folge bildete sich eine Staulänge von bis zu vier Kilometern.

Marion Kaiser, Pressestelle

