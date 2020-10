Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung im Weinberg

Zell (Mosel) (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 22.09.2020 und dem 06.10.2020 kam es zu Sachbeschädigungen in den Weinbergen oberhalb des "Erlebnisbad Zeller Land" eines ortsansässigen Winzers aus Zell-Kaimt. Ein unbekannter Täter durchtrennte Drähte, an denen die Rebstöcke emporwachsen. Um die betroffenen Reihen der Weinberge wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen, ist ein nicht unerheblicher Arbeits- und Materialaufwand notwendig.

Wer Hinweise auf einen möglichen Täter geben kann, wird darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.

