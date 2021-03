Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Dieb entwendet zwei Fahrräder aus Tiefgarage

Karlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter hat in der Zeit von Montag 20 Uhr bis Mittwoch 9 Uhr aus einer Tiefgarage in der Straße "An der Fayence" in Durlach gleich zwei Fahrräder entwendet. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Rennrad sowie ein Mountainbike der Marke Canyon. Wie der Dieb in die Garage gelangte, ist bislang unklar.

Zeugen die im Bereich der Tiefgarage verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer 0721/4907311 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell