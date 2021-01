Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - 50-Jähriger verursacht Auffahrunfall

Karlsruhe (ots)

Ein Sachschaden von geschätzten 4.000 Euro war die Folge eines Auffahrunfalls am Donnerstagmittag gegen 12:35 Uhr auf der Pforzheimer Straße in Ettlingen.

Ein 33 Jahre alter Pkw-Fahrer war auf der Pforzheimer Straße in Fahrtrichtung Waldbronn unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Kronenstraße wollte ein Kind am dortigen Fußgängerüberweg über die Straße gehen. Daher hielt der 33-jährige Pkw-Fahrer am Fußgängerüberweg an. Hinter ihm bog ein 50-Jähriger Pkw-Fahrer von der Durlacher Straße in die Pforzheimer Straße ab. Dabei fuhr er auf den Pkw des 33-Jährigen auf. Glücklicherweise ist niemand verletzt worden.

Moritz Hipp, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell