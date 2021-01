Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Einbrecher hat es auf Schmuck abgesehen

Karlsruhe (ots)

Schmuck in bislang noch unbekannter Höhe hat ein Dieb am vergangenen Wochenende in einem Wohnhaus in Oberderdingen erbeutet.

Der Dieb gelangte zwischen Freitag 15 Uhr und Montag 13:30 Uhr über die Terrassentür gewaltsam in das Haus im Lemberger Weg. Im Gebäude durchsuchte er nahezu alle Räumlichkeiten und nahm die aufgefundenen Schmuckstücke an sich. Mit seiner Beute verschwand der Eindringling bislang unerkannt.

Zeugen die am vergangenen Wochenende im Bereich des Lemberger Wegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252/50460 zu melden.

