POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnmobil

In der Zeit zwischen Donnerstag, 14.00 Uhr, und Samstag, 12.30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter das Seitenfenster eines in der Rubensstraße in Karlsruhe-Neureut abgestellten Wohnmobils auf und gelangten so in das Innere des Fahrzeugs. Dort konnten sie ein von außen nicht sichtbares Pedelec sowie zwei Multitools erbeuten. Es entstand ein Gesamtschaden etwa 4.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter Telefon 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

