POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher haben es auf Friseurbedarf abgesehen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Zwei bislang Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in ein Friseurgeschäft in der Reichenbach-Straße in Durlach gewaltsam eingedrungen.

Zwischen 02:15 Uhr und 02:50 Uhr schlugen zunächst die Eindringlinge den Bewegungsmelder vor der Eingangstür ab und verschafften sich im Anschluss über die Tür gewaltsam Zutritt in das Geschäft. Im Inneren werden sämtliche Schränke und Schubläden geöffnet und verschiedene Frisierutensilien entwendet. Auch an der Registrierkasse machten die Diebe keinen Halt und nahmen das Bargeld im zweistelligen Bereich an sich. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Durlach bittet Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.

