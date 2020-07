Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Stutensee - Infostand zum Polizeiberuf

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen einer Tour zu vielen Fitnessstudios im Stadt- und Landkreis Karlsruhe besuchen die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Karlsruhe am kommenden Montag das "Fit-in" in der Straße "Am Hasenbiel" in Blankenloch. Dort stehen die Beamtinnen und Beamten von 16 bis 21 Uhr mit einem Informationsstand unter dem Motto "#Copfit" für Fragen rund um den Polizeiberuf zur Verfügung. Die Chancen für eine Einstellung bei der Polizei Baden-Württemberg stehen gut. Im Rahmen der größten Einstellungsoffensive der Polizei werden in diesem und im nächsten Jahr 3000 junge Nachwuchspolizisten eingestellt. Die Bewerber für den Polizeidienst müssen sportlich und gesund sein, eine gute Rechtschreibung sowie mindestens einen mittleren Bildungsabschluss haben und belastungsfähig sein.

