Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auf Motorroller telefoniert und aufgefahren

Karlsruhe (ots)

Ein 17-Jähriger war am Sonntag gegen 16.15 Uhr mit seinem Motorroller auf der Rheinbrückenstraße unterwegs und telefonierte unterdessen. Durch die Ablenkung fuhr er einem vorausfahrenden Pkw auf. Er und seine 16-jährige Sozia verletzten sich dabei so schwer, dass sie zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurden und dort behandelt werden mussten. Die 25-jährige Beifahrerin im Pkw trug indessen leichte Verletzungen davon. Es entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.

