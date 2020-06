Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Fahrradfahrerin verletzte sich bei Sturz schwer

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 62-jährige Fahrradfahrerin bei einem Sturz am Samstagnachmittag in Schluttenbach zu. Die Frau war gegen 16.00 Uhr auf dem Waldweg der Verlängerung der Hofstraße unterwegs. Sie erkannte wohl einen quer zum Waldweg verlaufenden Wasserablauf zu spät, bremste, verlor die Kontrolle über das Rad und stürzte. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt wurde die Frau in eine Klinik gebracht.

