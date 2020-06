Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag verletzte sich ein Rollerfahrer. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin war gegen 18.30 Uhr auf der Welschneureuter Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Oberfeldstraße achtete sie nicht auf den entgegenkommenden 17-jährigen Rollerfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

