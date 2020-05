Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bruchsal - Graffiti an Gebäude gesprüht - Polizei bittet um Hinweise

Bruchsal (ots)

Unbekannte haben mit dem Kürzel "AMO" versehene Graffiti in der Zeit zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Samstag, 12.00 Uhr, in der Joß-Fritz-Straße an das Jugendtreff, das Feuerwehrhaus, an einen Supermarkt sowie an eine Mülltonne gesprüht. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 in Verbindung setzen.

