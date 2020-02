Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Montagabend in ein Einfamilienhaus in der Grünwinkler Hohlohstraße gewaltsam eingedrungen. Dabei erbeutete er Bargeld sowie Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe.

Der Dieb verschaffte sich zwischen 19:15 Uhr und 21:00 Uhr über die Terrassentür Zutritt in das Wohnhaus. Im Inneren suchte er nahezu sämtliche Räume auf und öffnete Schränke sowie Schubladen. Mit seiner aufgefundenen Beute konnte der Eindringling bislang unerkannt flüchten.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet Zeugen die im besagten Zeitraum im Bereich der Hohlohstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721-6663611 zu melden.

