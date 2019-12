Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Illingen - Eisglätte und nicht angepasste Geschwindigkeit führen zu Unfall

Enzkreis (ots)

Eine verletzte Mitfahrerin und Sachschaden von etwa 2.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Samstag in Illingen ereignet hat.

Gegen 9:00 Uhr war ein 32-jähriger Fahrzeugführer auf der Vaihinger Straße unterwegs, als er mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum. Die Ehefrau des 32-Jährigen, die sich mit im Auto befand, erlitt durch den Unfall eine eher leichtere Verletzung am Rücken. Dennoch war die Behandlung in einer Klinik erforderlich. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hat Eisglätte in Kombination mit nicht angepasster Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt.

