POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbrecher nimmt Tresor mit

Schmuck sowie Bargeld am Samstag ein bislang Unbekannter aus einem Einfamilienhaus in der Pforzheimer Nuitsstraße entwendet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drang der Dieb zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr, gewaltsam über die Terrassentür in das Einfamilienhaus ein. Im Inneren durchsuchte er mehrere Zimmer und nahm die auf seiner Beutetour aufgefundenen Wertgegenstände an sich. Einen im Wandschrank aufgespürten Tresor packte der Eindringling ebenfalls ein. Mit seinem Diebesgut verschwand der Täter über die Terrassentür in bislang unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/1863311 in Verbindung zu setzen.

