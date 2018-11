POL-IZ: 181129.2 Meldorf: Schüler angefahren - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meldorf (ots) - Heute Morgen ist es in Meldorf in der Österstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Radfahrer wurde von einem PKW angefahren. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Gegen 07.30 Uhr befuhr ein 16 jähriger Schüler mit seinem Fahrrad den kombinierten Geh-und Radweg in Richtung Meldorf-Stadtmitte. Ein PKW, der aufgrund bisheriger Erkenntnisse von der Tankstelle kam, übersah den Radfahrer beim Abbiegen nach rechts und es kam zum Zusammenstoß. Der junge Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen am Bein zu. Laut Zeugenaussagen hielt das Auto kurz an, setzte dann aber, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, seine Fahrt in Richtung Nindorf fort. Der Schüler wurde mit dem Rettungswagen vorsorglich ins Klinikum nach Heide gebracht und dort ambulant behandelt.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen SUV oder SUV-ähnlichen PKW handeln. Zur Farbe bzw. dem Kennzeichen konnten bislang keine Erkenntnisse gewonnen werden. Zeugen, die weitere Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 - 20350 zu melden.

Sandra Egge

