Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch in der Augartenstraße

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch im Zeitraum von 09:15 bis 19:10 Uhr, stiegen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Augartenstraße ein. Mittels eines Hebelwerkzeugs öffneten die Täter gewaltsam die Wohnungstür und durchsuchten in der Folge die Wohnung gründlich nach Wertgegenständen. Bislang ist lediglich bekannt, dass dabei eine Spielekonsole entwendet wurde.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/666 5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Kai Kremer, Pressestelle

