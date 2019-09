Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Simmersfeld - Einbruch in Firma

Simmersfeld (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Samstagabend 18:00 Uhr und Sonntagabend 18:00 Uhr in eine Fabrikhalle in der Albblickstraße eingebrochen und haben dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht.

Um sich Zugang zum Werksgebäude zu verschaffen, zerstörten die Einbrecher zunächst die Kunststoffscheibe eines Hallentors und stiegen dann durch die entstandene Öffnung hinein. Im Inneren öffneten die Langfinger dann das Hallentor manuell unter großem Krafteinsatz und beschädigten dessen Elektromotor dadurch stark. Ob aus der Fabrikhalle etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise werden telefonisch an das Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452/93050 erbeten.

