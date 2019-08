Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in einen Cafè im Zoologischen Stadtgarten - Zeugenaufruf

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Wirtschaftsbetrieb im Zoologischen Stadtgarten Opfer eines Einbruchs.

Der bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von 01.15 Uhr bis 02.30 Uhr durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt in das am Bahnhofsplatz gelegenen Objekt. Im Innern erlangte der Einbrecher schließlich Zugriff auf eine Kasse. Zum genauen Ausmaß des Diebstahlsschadens bedarf es noch weiterer Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666-3411 in Verbindung zu setzen.

