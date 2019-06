Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Nagold - Pkw-Fahrer landet in Brunnen

Calw (ots)

Ein nicht ganz alltäglicher Unfall ereignete sich am Montagmittag in Nagold, als ein 89-jähriger Autofahrer einen Absatz übersah und hierdurch mit seinem Pkw in einem Brunnen landete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der 89-jährige Fahrer eines Opels gegen 11:45 Uhr auf dem Gerichtsplatz von der Bahnhofstraße in die Burgstraße abbiegen. Dabei übersah er einen höheren Absatz, wodurch der Opel in der Folge mit den Vorderreifen in einem darunterliegenden Brunnen landete.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt und auch am Brunnen entstand nach bisherigem Erkenntnisstand kein Schaden. Der Opel musste jedoch mittels eines Krans geborgen werden.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell