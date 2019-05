Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Birkenfeld- Zwei Jugendliche beraubt

Birkenfeld (ots)

Vier bislang unbekannte Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren sollen am Freitag gegen 23.30 Uhr auf dem Marktplatz einen 15-Jährigen und einen 17-Jährigen bedroht und beraubt haben. Zunächst hätten die vier Heranwachsenden die beiden Geschädigten nach Marihuana gefragt und dann aufgefordert, sämtliche Wertsachen herauszugeben, wenn sie keine Probleme wollten. Aus Angst händigten die Jugendlichen Geld und Handys aus, mit denen sich die die Unbekannten davon machten. Eines der Mobiltelefone konnte am Samstag allerdings wieder aufgefunden werden. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Neuenbürg, Telefon 07082 79120, erbeten.

