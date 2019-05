Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Pfinztal (ots)

Nachdem zwei bislang unbekannte Täter am Sonntag, gegen 20:25 Uhr, die Fensterscheibe einer in der Lehmgrubenstaße befindlichen Einrichtung einwarfen und anschließend in das Gebäude einstiegen, ertönte plötzlich lautstark die akustische Alarmanlage. Daraufhin ergriffen die beiden Eindringlinge die Flucht.

Zwei Tatverdächtige, beide schwarz gekleidet und maskiert, wurden im Anschluss in der Nähe des betroffenen Objektes von einer Gruppe Jugendlicher gesichtet.

Der Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Gegenstände wurden nach aktuellem Stand nicht entwendet.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst gerne telefonisch entgegen. Bitte wenden Sie sich hierzu an die folgende Nummer: 0721/666-0.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell